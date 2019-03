Il corpo e il suo linguaggio diventano una mostra

Il corpo e il suo muto linguaggio sono al centro della mostra fotografica che inaugura giovedì 7 marzo alle 17,30 presso Il Corniciaio di Gallarate nell’ambito di Filosofarti.

Sono esposti una serie di scatti realizzati dagli alunni dell’indirizzo fotografico dell’Istituto G. Falcone di Gallarate durante il laboratorio di movimento espressivo “capaci di esprimersi” condotto da Paola Medeghini, danza educatrice, e Cristina Garavaglia, psicomotricista, con un gruppo di alunni della stessa scuola.

Le immagini, suggestive e intense, vogliono raccontare il significato di dialogare con il nostro corpo per prendere consapevolezza di ogni sua parte, che diventa viva ed accessibile attraverso il movimento naturale, spontaneo, libero dai limiti delle abitudini, espressione del nostro vissuto emozionale.

I partecipanti all’esperienza hanno trovato in uno spazio accogliente, non giudicante, un tempo per entrare in contatto con il proprio corpo e quello altrui scoprendo nel dare e ricevere il valore della presenza, la bellezza nella spontaneità e la ricchezza nell’incontro con l’altro.

I fotografi hanno provato ad intrappolare con alcuni scatti l’energia dei contatti, dei gesti, dei movimenti, l’emozione che chiara si legge nei volti e negli occhi con il desiderio di restituirvi quella vitalità e felicità che nasce da corpi abitati.

I MUTI LINGUAGGI DEL CORPO

MOSTRA FOTOGRAFICA

GIOVEDI’ 7 MARZO h. 17.30

La mostra fotografica si terrà presso IL CORNICIAIO

Via Parini 8, Gallarate (VA)

Realizzata nell’ambito del festival Filosofarti 2019