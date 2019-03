Il CSK Busto primeggia nel trofeo “Karate Donna”

Oltre 300 atleti hanno partecipato alla 20a edizione del Trofeo Karate Donna e della 27a edizione del Trofeo Alto Milanese, disputati al PalaBisterzo di Busto Arsizio grazie all’organizzazione del club locale CSK con il patrocinio del Comune di Busto e della Uisp di Varese.

Donne in gara al mattino e buoni risultati per la società organizzatrice che ha tenuto testa a club di grande rilevanza come lo Shotokan Sangiano Piemontese e il Kokorodai di Cairate, iscritte con molte atlete e diverse campionesse nazionali al loro interno. La gara di kata a squadre delle Cinture Nere è stata vinta dalle piemontesi davanti al CSK capitanato dalla esperta Clara Barone con le compagne Cristina Gallazzi e Ilaria Busacca. Nel kata individuale, terzo posto di Chiara Aiani mentre nel kumite Alessia Crespi ha ottenuto il secondo posto nella categoria Speranze; vittoria invece per Cristina Gallazzi nel kumite Cinture Nere seniores con quarto posto nel kata.

Nelle categorie giovanili (2007/2008) Verdi/Blu doppia vittoria kata e kumite individuale per Chiara Bourqez Palomino, seguita al secondo posto da Alice Cartabia nel kumite; quest’ultima si è rifatta nel kata individuale dove ha vinto nella sua fascia di età.

Nel pomeriggio si sono disputate le prove maschili e anche in questo caso hanno ben figurato gli atleti del CSK che ha sede a Sacconago: nelle cinture nere kata seniores Emanuele Dierna ha conquistato il terzo posto, mentre sempre nei Seniores grande rientro per Rafik Ben Tayaa che si è aggiudicato la vittoria nel Kumite, davanti al compagno di squadra Giovanni Gullà. Nella categoria Speranze Cinture Nere successo invece per Lorenzo Silvestri. Sempre tra le giovanili, doppia vittoria per Stefano Recchioni (Cinture Marroni) e Federico Montepini nelle Cinture Verdi/Blu sia kata che kumite.

La classifica per società con la somma totale dei risultati di mattina e pomeriggio ha premiato quindi il CSK Busto davanti a Shotokan Sangiano Piemonte, SKS Castiglione Olona e Kokorodai Cairate.