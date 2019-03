Dieci storie di scomparsi in un libro, viste dall’occhio di Nicodemo Gentile

Sabato 16 marzo la Galleria Boragno ospita la presentazione del libro dell’avvocato Nicodemo Gentile dal titolo “Nella terra del niente – storie di scomparse, storie di famiglie”. L’appuntamento è per le 17 nella sala di via Milano con l’avvocato penalista, nelle vesti di scrittore e socio dell’associazione Penelope (che si occupa di scomparsi), e la giornalista Veronica Deriu in veste di moderatrice.

Dal privilegiato osservatorio della professione dell’autore, queste 10 storie consentono di entrare “nella Terra del niente, quella dove sono andate le vite di chi scompare, quella dove sono confinate le vite di chi rimane”.