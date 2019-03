DigitaLife alla Milano Digital Week. Il 14 marzo proiezione gratuita

DigitaLife è protagonista alla Milano Digital Week 2019. Giovedì 14 marzo il film diretto da Francesco Raganato e prodotto da Varese Web con Rai Cinema e Fondazione Ente dello Spettacolo arriva alla più grande manifestazione italiana dedicata al digitale: la proiezione, a ingresso gratuito e organizzata in collaborazione con Assolombarda, è in programma alle 18.30 all’Auditorium Gio Ponti con ingresso da via Pantano 9.

Per DigitaLife si tratta di un approdo naturale. Il film, che raccoglie 50 diverse testimonianze, è infatti nato dall’idea di raccontare come internet e il digitale abbiano cambiato la vita di tutti i giorni, dando vita ad una sorta di mosaico dove la tecnologia è la grande protagonista del cambiamento. Un tema caro alla seconda edizione della Milano Digital Week che, affrontando il tema dell’Intelligenza Urbana, si propone di analizzare la moltitudine di tecnologie e applicazioni che trasformano la città, il lavoro e le relazioni umane impattando sulla vita pubblica e privata dei cittadini.

DigitaLife, come l’iniziativa promossa dal Comune di Milano – Assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici – e realizzata da Cariplo Factory, IAB (Interactive Advertising Bureau e Hublab), è un grande racconto collettivo fatto di esperienze e progetti in divenire, esempi virtuosi di trasformazione e nuove opportunità, con un obiettivo ambizioso: comprendere come l’innovazione ha cambiato e sta cambiando il nostro modo di vivere, lavorare, interagire e come può contribuire sempre di più a migliorare il nostro quotidiano, la qualità della vita e il futuro stesso delle nostre città.

Alla proiezione di DigitaLife saranno presenti il regista Francesco Raganato, il produttore Marco Giovannelli e Patrizia Tossi, assistente dell’Assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici Roberta Cocco.

Dopo la tappa di Milano, il film sarà proiettato:

22 marzo – Como, Sala Conferenze Università dell’Insubria

22 marzo – Gavirate (VA), Cinema Garden (proiezione riservata agli alunni Istituto Galileo Galilei di Laveno)

26 marzo – Reggio Emilia, Cinema Rosebud

27 marzo – Saronno (VA), Cinema Silvio Pellico

5 aprile – Torino, Rinascimenti Sociali

6 aprile – Palermo, Real Teatro Santa Cecilia

10 aprile – Besnate (VA), Cinema Incontro

13 aprile – Bari, Anche Cinema

(Calendario in aggiornamento)

COS’È DIGITALIFE

DigitaLife nasce dall’idea di raccontare come internet e il digitale abbiano cambiato la vita di tutti i giorni. Lo svelano le oltre 50 storie presenti nel docufilm, scelte tra le centinaia raccolte in quasi due anni di lavorazione. Un racconto collettivo che tocca diversi argomenti: la nascita di internet, la perdita di una persona cara, il mondo del lavoro in evoluzione, la rinascita dopo una crisi, la ricerca di una felicità perduta, la possibilità di socializzare, viaggiare, condividere esperienze ed emozioni. Ma anche il terrorismo, il mondo dell’informazione, il cyberbullismo. Il tutto con una visione di speranza nel futuro. DigitaLife è un film che racconta un mondo fatto di connessioni, condivisioni e vita.

Regia: Francesco Raganato

Sceneggiatura: Marco Giovannelli, Manuel Sgarella, Francesco Raganato

Musiche Originali: Vittorio Cosma

Montaggio: Diego Zucchetto

Produzione: Varese Web in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione Ente dello Spettacolo

Nazionalità: Italiana

Durata: 75’

Genere: Documentario

La produzione del docufilm ha trovato sostenitori come il Fai – Fondo Ambiente Italia, il Parco Nazionale delle Cinque terre, Terre des Hommes, l’associazione europea delle vie Francigene, l’Ordine dei giornalisti. A cui si sono aggiunti i partner come Sea, Eolo, Coop, Tigros, Elmec informatica, Caffè Chicco d’oro, Habitare, NAU!, Hagam ed Eoipso.

IL TRAILER DEL FILM

Tutti gli aggiornamenti sul sito www.digitalife.org e sui canali social di riferimento: Facebook, Instagram, Twitter.