Eccellenza e tecnologia. Le chiavi del sapere 2.0

È un fiume in piena Fabio Fortuna, il rettore dell’università romana Niccolò Cusano. Il “suo” campus è tra i più vivibili e appetibili per i ragazzi che vivono nella capitale ma anche per quelli che arrivano dalle aree limitrofe romane e per quelli che vivono nelle regioni più prossime al Lazio. Sembra una sciocchezza, ma la bassa Toscana è più vicina di quanto si possa immaginare alla sede principale del Campus e in ogni caso la principale caratteristica dell’ateneo è data dall’e-learning.

Dalla possibilità cioè di studiare, apprendere e fare esami da qualsiasi parte del mondo si voglia. Il tutto senza difficoltà e senza minimamente compromettere l’apprendimento. Abbiamo parlato del Campus e di tutte le politiche che lo regolano col suo magnifico rettore.

Cosa è doveroso suggerire oggi a tutti quei ragazzi che stanno iniziando a pensare al proprio futuro?

Il consiglio che fornisco sempre agli studenti quando coordino le giornate di orientamento è quello di seguire l’inclinazione e il talento perché qualsiasi percorso universitario è valido se affrontato con passione, serietà e impegno.

È necessario scegliere con un occhio al mercato del lavoro o seguire le proprie passioni?

È comunque innegabile che alcuni corsi di laurea, almeno in linea teorica, offrono maggiori possibilità d’inserimento nel mondo del lavoro. L’ideale sarebbe scegliere mixando questi due aspetti.

Un consiglio a tutti quei liceali che stanno cercando la propria strada proprio in questi giorni e una promessa a tutti coloro che hanno già individuato nel “suo” ateneo la scelta migliore.

Dovete essere determinati e non scoraggiatevi mai – soprattutto in un periodo così difficile sotto il profilo occupazionale. Studiare significa elevare la propria condizione culturale, umana e, in prospettiva quindi, anche professionale. Invece a i ragazzi che avrò il piacere di incontrare tra i corridoi del “mio” Ateneo o che si iscriveranno e parteciperanno con le lezioni a distanza prometto di garantire la piena centralità dello studente in un’università in cui tradizione e innovazione si integrano in armonia.

L’Università Nicolò Cusano valorizza il tempo grazie ad un approccio elastico verso l’insegnamento unito al fondamentale utilizzo delle nuove tecnologie.

La presenza online di tutti i materiali consente allo studente di organizzare il percorso formativo come meglio crede.

Quanto ha influito l’ingresso delle nuove tecnologie, nel successo di Unicusano?

È stato fondamentale per tutti gli elementi richiamati in precedenza. Inoltre ha senz’altro determinato un approccio integrato allo studio che è una fonte di vantaggio competitivo e successo.

C’è una correlazione tra l’accessibilità senza limita di spazio e la fine (nei tempi) del percorso di studi?

I nostri studenti hanno la possibilità concreta di essere più veloci anche perché per volontà mia e degli altri organi di governo si ha la massima attenzione alle attività di tutoraggio e a tutti gli aspetti della didattica. Ad esempio, abbiamo appelli d’esame con cadenza quasi mensile e ciò risulta apprezzato e ampiamente utilizzato.

L’università ha una testata giornalistica, una radio e una propria casa editrice. State pensando anche ad altre innovazioni che affianchino il percorso di studio?

Il successo del “sistema Unicusano” si basa sulla ricerca d’eccellenza unita ad elementi d’indiscussa unicità. In questo contesto di ampia e proficua diversificazione, si collocano queste iniziative tra cui spicca Radio Cusano Campus, emittente che, trasmettendo in FM, è ormai da tempo una realtà affermata e notevolmente apprezzata.

Seguite i vostri studenti nel percorso post universitario?

Certamente, anche attraverso l’iniziativa “Amici Unicusano”, una rete di imprese che aderiscono ai nostri progetti di ricerca e offrono ai nostri laureati possibilità occupazionali post lauream.

Quanto è importante un percorso di studi veloce, elastico e costruito a misura per ogni singolo studente per un rapido inserimento nel mondo del lavoro?

La nostra peculiarità si concentra proprio su questi aspetti: preparazione di ottimo livello in tempi veloci, utilizzando le opportunità di accelerazione tipiche del nostro sistema diversificato e integrato. È evidente che tutto ciò è condizionato all’impegno del singolo studente che, se decide di essere veloce, deve moltiplicare gli sforzi.