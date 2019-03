Favole e giochi da tavolo in biblioteca

La primavera porta una ventata di eventi e iniziative dedicate ai bambini e alle loro famiglie alla Biblioteca di Busto Garolfo, tra le Favole a merenda del giovedì e il pomeriggio di Game-on.

“Favole a merenda” è la nuova iniziativa proposta dall’assessorato alla cultura: a partire dal 21 marzo e fino al 11 aprile, ogni giovedì pomeriggio, dalle ore 16, i bambini troveranno in biblioteca Alice e Carmen, pronte a raccontare loro una bellissima storia per poi fare merenda tutti insieme.

Altro evento speciale, dedicato a tutti i bambini, ma anche ai ragazzi e agli adulti che hanno conservato intatta la voglia di giocare, è “Game on”, un intero pomeriggio in compagnia dei giochi da tavola in programma per domenica 24 marzo alle ore 16, sempre negli spazi della biblioteca civica.

Gli eventi primaverili appena descritti sono tutti a ingresso gratuito.

La Biblioteca comunale è in via Magenta 25, a Busto Garolfo.

Per maggiori informazioni scrivere a biblioteca.busto@csbno.net oppure 0331 562002