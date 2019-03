Frontale tra moto: due feriti gravi in ospedale

Brutto incidente stradale questa sera a Lumino, nel distretto di Bellinzona.

Erano da poco passate le 19,30 quando in via Bellinzona, un motociclista proveniente da Bellinzona che si trovava in fase di sorpasso si è scontrato con un secondo motociclista che circolava nella direzione opposta, proveniente da Lumino.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia comunale di Bellinzona, i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona e della REGA che dopo aver prestato le prime cure ai due hanno provveduto al loro trasporto, uno in ambulanza e uno in elicottero, all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica, i due motociclisti, entrambi cittadini svizzeri, hanno riportato ferite gravi tali da metterne in pericolo la vita.

Al fine di consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, il tratto di strada interessato dall’incidente è stato chiuso.