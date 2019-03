Furti a Malnate, il vicesindaco Manini risponde

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del vicesindaco di Malnate, Olinto Manini, che risponde alla Lega relativamente ai furti avvenuti settimana scorsa in città.

Siamo oramai in campagna elettorale, periodo bello che ciascuno ha il diritto di vivere come meglio crede; è però desolante apprendere che l’approccio scelto dalla Lega è quello di strumentalizzare alcuni fatti delittuosi, come ha fatto ad esempio in occasione dei recenti furti avvenuti nella nostra Città, chiedendo agli attuali Amministratori di trovare la soluzione per risolverli…come se negli altri paesi vi fossero riusciti e quelli della Lega sapessero cosa fare…Cassina e Negro sul pezzo??

Per ora il loro unico interesse parrebbe essere quello di comparire sui giornali con comunicati allarmistici, senza mai dare suggerimenti né tantomeno soluzioni, perché ovviamente sono ben lungi dall’averne.

Ci sono fatti di cronaca sui quali poco un Comune può fare, e questo la Lega lo sa bene. A nulla servono azioni da “giustiziere della notte” o soluzioni da “stato di polizia”. Già oggi le forze dell’ordine hanno strumenti e mezzi idonei ad identificare chi delinque…..abbiamo rinunciato oramai alla privacy pur di avere telecamere in ogni luogo, come fosse quella la panacea di tutti i mali.

Quello che non ho mai visto in questi “atti di denuncia” della Lega, è un accenno a quelle cose che, se fatte bene, possono contribuire a prevenire ed a ridurre le cause che portano all’insorgere di problemi di ordine sociale e di sicurezza. Mi riferisco, ad esempio, a quello che si può fare per i nostri giovani nelle famiglie, nelle scuole e nei principali centri di aggregazione, quali gli oratori, tutti cose che, mi pare, siano raccolte nel “patto educativo di comunità” sottoscritto tra le principali istituzioni della città; penso alla valenza del lavoro svolto dai servizi sociali o con progetti quali l’educativa di strada, in una logica di prevenzione e di attenzione alle fasce deboli; penso, ancora, a quanto quotidianamente fa la nostra tanto bistrattata polizia locale ed a quanto può essere importante attivare iniziative quali “il controllo di vicinato” per contribuire ad un maggior presidio del territorio.

Lavorare sviluppando questo “tessuto” può dare ottimi risultati…….le smagliature, anche piccole, diventano poi problemi grossi.

Chiunque amministrerà questa Città, provi a pensarci……quello che si dice in campagna elettorale, si perde nella nebbia della politica piccola piccola!

Olinto Manini, Vicesindaco di Malnate