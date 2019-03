Furti a Malnate, la Lega lancia l’allarme

Prima un furto alle scuole medie nella notte tra mercoledì e giovedì, con un bottino di cinque computer e capi di abbigliamento, poi l’effrazione di un bar a Gurone (foto), poco lontano dalle scuole elementare.

La sezione cittadina della Lega, con un comunicato firmato dai consiglieri comunali Paola Cassina e Stefano Negro, lancia l’allarme: “Sottolineiamo – si legge nella nota – che non più tardi di ieri (28/02/2019) chiedevamo conto all’Amministrazione per il furto alla scuola “Sauro” e ci teniamo a sottolineare che, con questo, si tratta del quarto furto in meno di venti giorni: non vorremmo che, con tutto il da fare che ha l’Amministrazione a garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini, se ne perdesse il conto. Lo chiediamo di nuovo: quali azioni concrete questa Amministrazione prevede di mettere in atto per presidiare il territorio? Servono. Non lo diciamo noi: lo dicono i fatti».

Al comunicato della Lega risponde l’assessore Irene Bellifemine con lo stesso mezzo: «Molto è stato fatto per la difesa del territorio – viene scritto nel comunicato – in collaborazione con le nostre Forze dell’Ordine e con il fattivo aiuto dei cittadini, sempre fondamentali con le loro segnalazioni. Ancora molti sono i progetti che abbiamo intenzione di realizzare, qualora i Malnatesi decidano rinnovare la loro fiducia nella nostra coalizione. Come primo intervento, già da oggi, sarà attivo il nuovo antifurto che coprirà tutte le zone della scuola e non solo alcune come fino ad ora».