Il Gran Galà Lirico celebra l’8 marzo

Venerdì 8 marzo, alle 21.00, in Sala Consiliare “Sandro Pertini” si terrà il “Gran Galà Lirico” – Omaggio a Giuseppina Strepponi.

È un’altra data della rassegna di Musica Barocca Il volto riscoperto della musica. Ed è l’appuntamento più rappresentativo della stagione: il concerto dell’8 marzo.

«Nata per riscoprire i volti delle grandi donne della musica classica italiana e internazionale, la rassegna ha un tradizionale feeling speciale con questo giorno e, con questa edizione, celebra il talento di Giuseppina Strepponi, soprano e anticonformista ante litteram» spiegano gli assessori Andrea Franzioni (cultura), Elena Mazzucchelli (pari opportunità) e Daniela Tomasini (servizi alla persona)

Nel concerto di venerdì tutta la classe di artisti di calibro internazionale, con il soprano Alexandrina Mihailova, il mezzosoprano Arianna Manganello, il tenore Jianguang Yuan, il basso Michele Gianquinto

Direzione artistica della Rassegna: Alessandro Andriani e Claudio Andriani, ass. musicale Il Picchio

Domenica 10 marzo, alle 17, sempre in Sala Pertini, sarà la volta di Womaninbalance. L’Amministrazione, Balance Academy asd e Filorosa Auser organizzano uno spettacolo di danza e momenti di riflessioni letterarie in occasione della Giornata Internazionale della Donna. All’evento partecipano anche Ass. Culturale Laura Prati, Pro Loco e Pixel Fotoclub. «Un evento importante, frutto della sinergia di diverse realtà presenti sul territorio che vede la danza come strumento di celebrazione e mezzo per comunicare ed il percorso didattico e formativo offerto da Balance Academy asd contribuisce concretamente alla sensibilizzazione sul tema della donna. Una donna consapevole, artefice del proprio futuro. Una figura femminile in equilibrio, in Balance appunto, come riportato nel titolo dello spettacolo #WomaninBalance».

Lo spettacolo si terrà domenica 10 marzo alle ore 17,00 presso la sala Pertini di via Verdi, 2. L’ingresso è ad offerta libera e, su suggerimento di Balance Accademy asd, il ricavato della giornata sarà devoluto a Filorosa Auser per l’importante contributo svolto sul territorio a sostegno delle donne.

Per assistere allo spettacolo prenota il posto attraverso la compilazione di un modulo sul sito www.balanceaccademy.it/womaninbalance