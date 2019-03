Heidi è un musical per bambini al Condominio

A partire dal romanzo di Johanna Spyri la storia Heidi è stata raccontata da cartoni animati, albi illustrati, film e ora anche un musical, in scena nel pomeriggio di domenica 17 marzo alle ore 16 al Teatro Condominio di Gallarate.

Lo spettacolo è preparato dal Family Show, un cast di cantanti, attori, ballerini e acrobati pronti a raccontare in musica una commedia piena di sentimento, ispirata ai valori dell’amicizia, della purezza, dell’amore e del rispetto per la natura.

Heidi con il nonno Tobia e il pastorello Peter riusciranno ad aiutare Clara nelle sue difficoltà malgrado la severa signorina Rottenmeier. Il coinvolgimento del pubblico è garantito dall’intonazione delle canzoni più famose e dal finale emozionante.

Lo spettacolo è adatto a tutta la famiglia.

Il Teatro condominio è in via Teatro 5 a Gallarate.

Biglietti a 15 euro intero (10 euro ridotto).

Per maggiori informazioni: marketing@melarido.it oppure 392 8980187.