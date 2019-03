Una mattinata di letture e laboratori dedicati a “Hervè Tullet, un genio dalla parte dei bambini”.

A promuovere l’iniziativa è la biblioteca comunale di Jerago con Orago che invita tutti i bambini a partecipare all’evento sabato 16 marzo alle ore 10.30 nel salone di piazza don Luigi Mauri.

Sarà l’occasione per conoscere i libri di questo famoso autore e illustratore diventato punto di riferimento per la letteratura prescolare, puntando nei suoi testi sull’invito a pensare in modo creativo e indipendente, tale da sollecitare e sprigionare l’immaginazione dei bambini.

La partecipazione è libera e gratuita.

Per maggiori informazioni biblioteca@comune.jeragoconorago.va.it