Incidente alla piattaforma ecologica, muore un uomo

Era andato alla piattaforma ecologica di Canegrate per scaricare materiale di cui voleva disfarsi ma non è più tornato a casa. Un uomo di 52 anni, residente nella vicina San Vittore Olona, è caduto da un’altezza di 3 metri all’interno della piattaforma ecologica del paese alle porte di Legnano.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, 8 marzo, e nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi per l’uomo non c’è stato niente da fare. Sul posto anche i Carabinieri di Legnano e la Polizia Locale che hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto. Disposta l’autopsia sul corpo dell’uomo per chiarire la causa del decesso.