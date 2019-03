Precipita dalla Grignetta, un 20enne ricoverato a Varese

Due escursionisti sono precipitati mentre stavano percorrendo una via alpinistica sulla Grignetta, nel lecchese. Si tratta di una donna di 42 anni e di un ragazzo di 20, quest’ultimo ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese. (immagine di repertorio)

L’incidente è avvenuto intorno alle 12 di domenica 31 marzo lungo il Canale Porta, nelle vicinanze del Sigaro Dones. Sul posto sono arrivati gli esperti del soccorso alpino con il supporto di un elicottero decollato da Milano.

La donna è stata portata in ospedale a Lecco mentre il ragazzo a Varese. Entrambi sono in codice rosso. Il giovane è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo intorno alle 14.30 con diverse fratture alle gambe ed è attualmente ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita.