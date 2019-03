La montagna va “imparata”: un corso di escursionismo avanzato con il Cai

Anche quest’anno il Cai Varese dedica parte della sua programmazione sociale a chi si vuole approcciare alla montagna nei suoi vari ambienti.

Quelli che una volta erano gli Incontri di avvicinamento alla montagna ora si sono trasformati nel Corso avanzato di escursionismo, prima edizione.

La formulazione del corso che prevede, comunque, una progressione, si svolge con lezioni pratiche, che muovono da uscite di escursionismo mediamente semplici e con dislivelli moderati, fino ad esercitazioni di orientamento, ad uscite di media montagna, vie ferrate e un primo approccio all’ambiente innevato, tutte precedute da lezioni teoriche.

Le lezioni teoriche si terranno nella sede del Cai Varese, in via Speri Della Chiesa 12. Gli argomenti sono tutti pertinenti l’andare in montagna in sicurezza: equipaggiamento, alimentazione e pronto soccorso, cartografia e orientamento, meteorologia oltre a flora e fauna alpina e ad una infarinatura di cultura generale sulla storia e struttura del Cai e sulla cultura montana.

Il numero massimo di partecipanti previsto per la prima edizione è di 15 persone.

Il corso verrà presentato presso la sede del Cai venerdì 15 marzo alle 21,15.

Per informazioni: iam@caivarese.it