La Passione di Cristo in scena a Capolago

La Comunità Pastorale Maria Immacolata e l’associazione “Non solo teatro della Valbossa” di Azzate propongono la 18° edizione della Sacra rappresentazione “Passione di Cristo” in calendario il prossimo aprile a Capolago.

La rappresentazione avrà due momenti importanti: “Ultima cena” giovedì 11 aprile (ore 20,45) e “Passione di Cristo” domenica 14 aprile (ore 15,00).

Nel caso di maltempo “l’Ultima cena” verrà posticipata a venerdì 12 aprile. Le Parrocchie di Capolago e di Cartabbia , il Gruppo Alpini, la Banda G. Verdi, e l’Associazione “Capolago in festa”, si stanno attivando per organizzare al meglio questo evento aggregante e coinvolgente.

Tutti possono partecipare, nonni, mamme, papà, bambini, per fare le comparse in questo importante momento dal forte valore simbolico.

Gli organizzatori vi aspettano in oratorio a Capolago al martedì ed al giovedì dalle 20,15 alle 21,15. Ulteriori informazioni su www.passioneitinerante.eu