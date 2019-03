La Robur vince e mantiene la posizione, SCS sconfitta dai troppi errori

SERIE B MASCHILE

Non è scintillante ma è estremamente utile la vittoria interna colta dalla Coelsanus ai danni della Virtus Siena: 61-55 il finale a favore dei gialloblu che rimangono nel “limbo” di metà classifica ma più vicini alla zona playoff che a quella che porta pericolosamente ai playout quando mancano sei partite alla fine della stagione regolare.

Protagonista principale della gara del Campus è Matteo Maruca (foto Robur/Bertoni), autore di 16 punti con percorso netto al tiro da 2, ben spalleggiato dalla “doppia-doppia” di Planezio, utile tanto in attacco quando a rimbalzo, con quest’ultima che è stata una delle chiavi della vittoria per la squadra di Vescovi. Robur sempre avanti nel punteggio salvo un “raid” toscano a inizio secondo periodo, anche se i momenti positivi come quello arrivato a cavallo dell’intervallo, sono stati seguiti da passaggi a vuoto fatti di troppi errori. La pazienza e la grinta però hanno permesso alla Coelsanus (ancora senza Ferrarese) di portare il match alla volata finale, chiudendo i conti con qualche secondo di anticipo e scacciando altri problemi. Incamerare i due punti era troppo importante per i gialloblu che ora devono andare a Domodossola – fanalino di coda – per consolidare ulteriormente la posizione. E, chissà, magari tornare a fare un pensierino ai playoff.

Coelsanus Varese – La Sovrana Siena 61-55 (15-13, 33-23, 46-38)

Varese: Maruca 16 (5/5, 1/5), Planezio 12 (3/8, 1/4), Passerini 10 (1/5, 2/4), Rosignoli 9 (2/8), Mercante 7 (1/3, 1/4), Bruno 6 (2/4), Caruso 1 (0/1, 0/2), Ivanaj 0 (0/2), Calzavara. Ne: Assui, Dal Ben. All. Vescovi.

CLASSIFICA (dopo 24 giornate): Piombino 36; Omegna, San Miniato, Firenze 34; Vigevano, Sangiorgese 30; Alba 28; Empoli 26; VARESE, Pavia 24; Oleggio 22; Borgosesia 20; Montecatini 18; Cecina 14; Siena 6; Domodossola 2.

SERIE A2 FEMMINILE

Si interrompe dopo due vittorie al sapore di impresa la striscia positiva della SCS Varese, battuta in casa dalla Itas Alperia Bolzano a causa di una clamorosa sterilità offensiva. Appena 35 i punti segnati dalle biancorosse in 40′ di gioco – contro i 48 delle altoatesine, che non hanno potuto schierare la stella Ress – con percentuali ampiamente al di sotto degli standard minimi: 14 su 54 dal campo. Unica eccezione in questo senso è stata Arianna Beretta, che ha realizzato la metà dei punti della squadra, 17, con 7/13 complessivo ma anche 7 rimbalzi catturati. Troppo sola però la numero 5 biancorossa mentre dall’altra parte la top scorer è stata Bungaite con 14 ma con tre compagne a quota 9. «Abbiamo costruito tanto e abbiamo anche fatto buone scelte di tiro, ma davvero non abbiamo mai segnato» ha commentato coach Luca Visconti. «Della difesa non mi posso lamentare perché siamo stati bravi a metterle in difficoltà, ma poi in attacco dobbiamo avere più fiducia, altrimenti gli sforzi sono vani».

SCS Varese – Itas Alperia Bolzano 35-48 (14-14, 21-25; 27-37)

Varese: E. Mistò 5 (1-7, 1-2), Beretta 17 (5-7, 2-6), F. Mistò 4 (2-5, 0-1), Premazzi (0-3, 0-1), Sorrentino 3 (1-3, 0-1), A. Visconti 2 (1-3, 0-6), Rossi (0-1, 0-1), Polato 4 (2-7). Ne: Biasion, Petronyte, Fontanel, Ghielmi. All. L. Visconti.

CLASSIFICA (dopo 22 giornate) Villafranca 40; Costa Mansaga 38; Crema 36; Moncalieri, Castelnuovo Scr. 32, Udine 30; Vicenza 26; Itas Bolzano 22; Milano 20; Carugate 18; Marghera, Ponzano 16; S. Martino di Lupari 14; Albino 12; Valbruna Bolzano, VARESE 8.

SERIE A2 MASCHILE

Come raccontato sabato, la partita della Axpo Legnano non si è disputata a causa della preannunciata assenza della formazione avversaria, la Mens Sana Siena, sull’orlo del fallimento. Gli Knights hanno così incassato due punti a tavolino mentre ai toscani è stato comminato il quarto punto di penalità dall’inizio della stagione, anche se ulteriori mancanze finanziarie potrebbero portare il club all’esclusione.