La SCS sorprende ancora: battuta Moncalieri in trasferta

Seconda impresa consecutiva per la SCS Varese che – da fanalino di coda della A2 femminile – ha replicato la clamorosa vittoria su Crema, andando a vincere anche sul campo di Moncalieri, altra corazzata del girone Nord.

Un successo che rilancia le speranze di salvezza delle biancorosse, anche se la situazione di classifica rimane difficile; intanto però Varese si è presa la soddisfazione di centrare il quarto successo consecutivo vincendo per 45-49 e di raggiungere il Valbruna Bolzano, pur avendo lo scontro diretto negativo con le altoatesine.

A dominare la partita disputata venerdì sera in piemonte è stata Alessandra Visconti: torinese di origine, la giocatrice della SCS ha piazzato 20 punti in fondo alla retìna in 28 minuti di utilizzo con tre triple a segno e 13 rimbalzi totali. Un fatturato determinante nell’economia di un match in cui le padrone di casa hanno tirato con un misero 8% dall’arco dei tre punti, anche per via di una buona difesa messa in campo dalle lombarde.

Un parziale di 13-3 siglato da Visconti ed Elena Mistò ha dato alla SCS il primo sprint; poi la Akronos è salita di tono con le lunghe Grigoleit e Katshitshi che hanno ispirato il controparziale con cui Moncalieri è tornata in parità. Cinque punti consecutivi di Rossi a ridosso della pausa hanno permesso a Varese di restare pienamente in partita (23-23 all’intervallo).

Nella ripresa le biancorosse di coach Luca Visconti hanno di nuovo preso un vantaggio giunto anche a +9 con F. Mistò, Sorrentino e Polato, ma Berrad ha chiuso il break e ridato la testa della gara a Moncalieri a 5′ dalla fine. Qui Alessandra Visconti è salita definitivamente in cattedra, prima segnando due triple e poi – su un possesso non sfruttato dalla torinesi – con la bomba che ha chiuso il match.

«Siamo stati bravi a non disunirci quando Moncalieri, per due volte ci ha raggiunto e superato. Nel finale poi abbiamo fatto le scelte giuste, superando indenni la loro pressione» ha spiegato coach Luca Visconti al termine del match.