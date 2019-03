Sapete cos’è la stand up comedy ? In Europa è nota come cabaret : è l’espressione in inglese che denota lo spettacolo umoristico che si svolge “in piedi” (dal termine «stand-up»; stand-up comedian : “cabarettista”).

Come recita Wikipedia:

“La commedia stand-up privilegia l’artista. I temi affrontati dal comico stand-up vanno dal politico al sociale. Oltre al classico monologhista, esiste anche il comico one liner (che pronuncia battute secche, non collegate tra loro).

Tra gli stand up comedians americani più noti ci sono Bob Hope, Bill Cosby, Ellen DeGeneres, Chris Rock. Ma anche tra gli italiani ci sono pietre miliari di questo genere di teatro: da Giorgio Gaber a Franca Valeri, da Roberto Benigni a Beppe Grillo, da Lella Costa a Maurizio Crozza.

Ora la”Stand Up Comedy” arriva alle cantine Coopuf, con lo spettacolo dall’omonimo titolo che sarà in scena giovedì 4 aprile alle 21.30 ed è presentato da Dado Tedeschi: Tedeschi ha esordito nel settembre 1990 a Milano, città in cui attualmente risiede, e pratica la Stand Up Comedy in Italia da oltre vent’anni.