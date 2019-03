Lavori in corso, chiude l’allacciamento della Pedemontana

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per lavori sulla rete di competenza della Società Pedemontana Lombarda, saranno adottati nei prossimi giorni due diversi provvedimenti di chiusura.

In particolare, dalle 20.30 di martedì 12 alle 6 di mercoledì 13 marzo sarà chiuso, per chi proviene da Chiasso, l’allacciamento con la A36 Pedemontana Lombarda. Autostrade per l’Italia consiglia, in alternativa, di proseguire sulla A9 Lainate-Como-Chiasso fino al bivio di Lainate da dove si potrà proseguire sulla A8 Milano-Varese fino all’allacciamento con la A36 Pedemontana Lombarda.

Dalle 22 di martedì 12 alle 6di mercoledì 13 marzo sarà chiuso, per chi proviene da Lainate, l’allacciamento con la A36 Pedemontana Lombarda. In alternativa, dal bivio di Lainate, si potrà proseguire sulla A8 Milano-Varese verso Varese e, all’altezza del km 25+900, immettersi sulla A36 Pedemontana Lombarda.