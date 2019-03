Maurizio Miozzi e Gianni Cazzaro raccontano le nostre Valli

Venerdì 15 marzo 2019 alle ore 21 al Punto d’Incontro di Maccagno (ingresso pedonale di Via Valsecchi 21, complesso Auditorium), inaugurazione della mostra fotografica di Maurizio Miozzi dal titolo “Gente di Valle”. Si tratta di immagini di uomini e donne dell’inizio del Novecento caratteristiche dei nostri luoghi, tra la Valveddasca e la Valdumentina.

Un modo per ricordare usi e costumi di un tempo andato e per riconoscere tanti particolari ancora presenti nel nostro quotidiano.

In parallelo, Gianni Cazzaro presenterà i suoi quadri raccolti in un’esposizione tematica chiamata “Paesaggi di Valle”, dove sono ritratti i paesaggi caratteristici della medesima epoca e ricavati da immagini, ricordi e racconti di quegli anni lontani.

La mostra rimarrà aperta fino a domenica 17 marzo, dalle ore 17 alle ore 19. L’ingresso è libero.

“Ricordare come eravamo, raccogliere testimonianze ed istantanee che andrebbero altrimenti perdute, è un’operazione culturale molto prima che nostalgica”, secondo il Sindaco Fabio Passera. “accogliamo davvero con piacere il ritorno al Punto d’Incontro di Maurizio Miozzi, stavolta in coppia con un altro nostro grande amico come Gianni Cazzaro. Mantenere vivo il ricordo delle nostre Valli non è un vuoto tentativo di retorica ma anzi: capire come eravamo può aiutarci a comprendere quale direzione prendere in futuro. Ancora una volta sono lieto che la mia Amministrazione comunale sappia patrocinare

iniziative che sanno dare un senso compiuto all’impegno che in questi ultimi cinque anni abbiamo messo nel campo della conoscenza e della divulgazione”.