È morto Luke Perry, addio a Dylan

È morto Luke Perry: aveva 52 anni ed era in ospedale in gravi condizioni da mercoledì, colpito da un infarto.

Lo riferisce il sito americano Tmz. L’attore è morto al St. Joseph’s Hospital a Burbank, California.

Luke Perry era famoso per il ruolo di Dylan in Beverly Hills 90210, il bello e tenebroso che – per le adolescenti degli anni Novanta – si contrapponeva a Brendon Walsh, interpretato da Jason Priestley, che nella serie ne rappresentò l’amico o antagonista.

