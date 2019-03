Quando nel parchetto dei bimbi giocano i cani

Una lettrice scrive per segnalare una situazione incresciosa, nel nuovo parchetto comunale di Valle Olona: i padroni dei cani li lasciano scorrazzare nella zona dei giochi, con imbarazzanti conseguenze

Buongiorno, volevo farvi una segnalazione.

Volevo segnalarVi che nel bellissimo nuovo parchetto recintato che il Comune di Varese ha costruito da poco a Valle Olona tra via Aquileia e Piazza Don Gabbani, trovo spessissimo persone che lo utilizzano per i propri cani lasciandoli liberi e facendogli fare proprio lì dentro i bisogni.

Il parchetto è piccolo e ben chiuso ed i bambini lo girano tutto, oltre all’utilizzo dei giochi, si divertono a correre nel prato e nascondersi dietro gli alberi. Proprio dietro quegli alberi l’altro giorno c’era un cattivo odore di pipì di cane ed i bimbi purtroppo ci appoggiano anche le mani. È davvero uno schifo. In più abbiamo trovato le impronte dei cani addirittura sopra lo scivolo!!!

In vista della bella stagione il parco sarà molto più frequentato dai bimbi, lì vicinissimo c’è la scuola Manfredini e la scuola materna Cattaneo, noi stessi lo utilizziamo ma visto il brutto utilizzo da parte dei padroni di cani purtroppo stiamo evitando di andarci.

Io non sono di certo contro i cani ma sicuramente contro i padroni maleducati! Vi chiedo gentilmente se voi per caso potete fare qualcosa, non so un articolo per sensibilizzare i padroni di animali per un minimo di igiene nei confronti dei bambini.

Ho fatto segnalazione al Comune di Varese perché all’ingresso non c’è nessun cartello che possa vietare l’ingresso appunto agli animali, anche se la cosa sarebbe sottintesa visto che ci sono i giochi ed è chiuso per i bimbi.

Vorrei rimanere anonima se per caso pubblicate un articolo su questo problema.

Grazie mille!!