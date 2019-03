Nfo, prove di allungo. Il Bosto aggancia il San Michele

(Foto Facebook – U.S. Bosto)

La fine dei campionati si avvicina, gli sbagli si pagano a caro prezzo. Ne sa qualcosa il San Michele nel Girone Z di Seconda Categoria, sconfitto e agganciato al primo posto. Chi non sbaglia è la Nuova Fiamme Oro Ferno, che vince ancora e prova ad allungare. In Terza la France Sport vince 6-0, ma la Malnatese risponde alla stessa maniera.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M

Sono quattro i punti di vantaggio della Nfo Ferno dopo la vittoria 3-2 sulla Virtus Cantalupo. Due squadre al secondo posto: l’Olgiatese, fermata sullo 0-0 dalla Bersanese, e la Crennese Gallaratese, sconfitta in casa 1-0 dal Gorla Minore. Recupera terreno il Bienate Magnago grazie al successo 1-0 in casa dell’Airoldi, mentre si stacca il Beata Giuliana sconfitto 1-0 a Canegrate. Il Lonate Pozzolo torna a casa con un misero 0-0 dal campo della Rescaldinese fanalino di coda, mentre la Pro Juventute espugna 2-0 il campo del Kolbe. Termina 1-1 tra Arnate e Samarate.

CLASSIFICA: Nfo Ferno 52; Olgiatese, Crennese Gallaratese 48; Bienate Magnago 47; Pro Juventute, Gorla Minore 40; Beata Giuliana 36; Lonate Pozzolo 35; Arnate 31; Borsanese 28; Kolbe 24; Airoldi 21; Canegrate 20; Samarate 17; Virtus Cantalupo 15; Rescaldinese 9.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

Il San Michele inciampa a Buguggiate, perde 2-1 a Buguggiate e viene agganciato al primo posto dal Bosto, che vince 2-0 sul Sumirago. Si stacca il Lonate Ceppino, sconfitto 2-0 in casa dal Cairate, mentre la Cuassese si prende il derby di alta classifica: 3-2 a Porto Ceresio sul Ceresium Bisustum. La Sommese torna in zona playoff grazie al 4-1 sulla Ternatese, in zona salvezza importante vittoria per l’Aurora Induno , 2-0 sul campo della Lavena Tresiana, terminano invece senza reti sia Calcinatese – San Luigi, sia Caravate – Laveno Mombello.

CLASSIFICA: San Michele, Bosto 54; Lonate Ceppino 47; Cuassese 46; Sommese 43; Ceresium Bisustum 40; Cairate 39; Aurora Induno 31; Buguggiate 30; Caravate 29; Calcinatese, Laveno Mombello 27; Ternatese 19; Lavena Tresiana 15; Sumirago 14; San Luigi Albizzate 12.

TERZA CATEGORIA

La France Sport batte 6-0 il Molde, ma la Malnatese risponde con un 6-0 sulla Casport per tenersi il primo posto. Nelle posizioni di vertice vincono il Coarezza, 4-1 sul campo dell’Olona, la Pro Cittiglio 3-1 a Casciago sulla Casmo, e il Casbeno, 2-1 a Travedona sul Fulcro. Perde invece terreno la Jeraghese, frenata sullo 0-0 dagli Eagles, risale il Rancio grazie al 3-0 sul Don Bosco. Pari 1-1 tra Angerese e Valcuviana.