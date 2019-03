Novara è ancora troppo forte per la Uyba

Trasferta amara a Novara per la UYBA che nella terzultima giornata di campionato perde con un secco 3-0 (30-28, 25-18, 25-21) contro le padrone di casa della Igor Gorgonzola campionesse d’Italia in carica. Solo nel primo set le biancorosse sembrano riuscire a mettere in difficoltà le avversarie mentre nel secondo e nel terzo parziale devono arrendersi alla superiorità di Egonu e compagne. MVP del match è proprio l’azzurra Paola Egonu con 26 punti e il 59% in attacco. In casa biancorossa prestazione positiva per Herbots (13 punti e 38%), e Meijners (17 punti e 47% in attacco), ma le loro prove non possono bastare.

Gennari e compagne devono però girare prontamente pagina e concentrarsi sull’imminente impegno europeo che le vedrà in campo già martedì 19 marzo alle ore 16 italiane in Romania contro Blaj per l’andata della finale di Coppa Cev. A questo punto il principale obiettivo della stagione.

LA PARTITA – Mencarelii schiera Orro in regia, Grobelna opposto, Bonifacio e Berti al centro (con Samadan in panchina), Gennari ed Herbots in attacco. Il libero è sempre Giulia Leonardi.

Il primo set si apre in equilibrio (6-5) poi le farfalle privano a scappare e si portano sul 6-9. Barbolini ferma il gioco e al rientro in campo la situazione torna in parità. L’ace di Herbots segna il 15-18 ma le padrone di casa non ci stanno e tornano a -1 (18-19 e time out Mencarelli). L’ingresso in campo di Meijners su Grobelna riporta la UYBA in vantaggio (18-20). In campo si accende la battaglia e le due formazioni si rincorrono punto a punto portando il set ai vantaggi. Alla fine però la spunta Novara ma solo sul 30-28.

Il secondo parziale inizia di nuovo spalla a spalla (5-5) ma poco dopo le padrone di casa ingranano la marcia più alta e trascinate da Bartsch e Egonu corrono sul 10-7 costringendo Mencarelli a spendere un time out. Al rientro in campo Chirichella e compagne continuano la loro marcia e aumentano il vantaggio e a chiudere è Egonu (25-18).

Nel terzo set Busto inizia con un 2-0 ma le padrone di casa recuperano subito con Egonu (6-4). Nizetich mette in crisi la ricezione delle farfalle (10-5). La UYBA è costretta a rincorrere senza mai riequilibrare la situazione e alla fine capitola (25-21). Forse con la testa già alla coppa.

Igor Gorgonzola Novara – Unet E-Work Busto Arsizio 3-0 (30-28, 25-18, 25-21)

Novara: Carlini 3, Stufi ne, Camera ne, Plak ne, Nizetich 10, Chirichella 4, Sansonna (L), Piccinini 1, Bici ne, Bartsch 10, Zannoni, Veljkovic 8, Egonu 26.

Busto Arsizio: Piani ne, Peruzzo ne, Herbots 13, Grobelna 1, Gennari 8, Cumino ne, Orro, Leonardi (L), Bonifacio 3, Meijners 17, Berti 4, Samadan, Botezat.

Arbitri: Luciani – Turtù