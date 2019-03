Parrucchiera per passione: le attrezzature che non possono mancare in un salone di tutto rispetto

Hai deciso di realizzare il tuo sogno e stai finalmente per aprire il tuo primo salone da parrucchiera? Sicuramente non avrai grandi problemi nel trovare subito le tue clienti affezionate, ma sei proprio sicura di avere tutto pronto? Spesso e volentieri, quando si è alle prime armi, si tende a sottovalutare l’importanza di un’ottima organizzazione e ancora di più la fornitura di tutto il necessario. Tra prodotti e trattamenti, accessori ed attrezzature varie si rischia di perdere un po’ il punto della situazione. Tranquilla però: oggi veniamo in tuo soccorso e ti diamo qualche consiglio per essere sicura di avere tutto il necessario. Vediamo quali sono i prodotti e gli strumenti che non possono proprio mancare in qualsiasi salone di tutto rispetto!

Prima di tutto: dove acquistare prodotti e attrezzature?

Se stai per aprire il tuo salone da parrucchiera, devi sapere che puoi ordinare tutti i prodotti che ti occorrono anche direttamente online. Uno dei migliori negozi in questo caso è l’ingrosso per parrucchieri HAIR doc perché è molto ben fornito e propone prodotti ed attrezzature professionali di moltissime marche di alta qualità. Naturalmente, per poter acquistare su questo sito devi essere una parrucchiera professionista e avere partita IVA: in questo modo potrai ordinare tutto ciò che desideri con degli sconti davvero eccezionali. Solitamente acquistare online conviene, quindi ti consiglio di dare un’occhiata a questo portale in modo da farti un’idea anche sui prezzi e sulla scontistica riservata sui prodotti per parrucchieri.

I prodotti che non possono mancare in un salone

Arriviamo dunque ai prodotti che non possono proprio mancare in qualsiasi salone di tutto rispetto. Molti di questi sono scontati, come gli shampoo, ma altri potrebbero esserti sfuggiti perché sono più particolari e specifici. Devi però ricordare che i clienti quando vanno dalla parrucchiera potrebbero richiedere anche dei trattamenti particolari e se siamo in grado di accontentarli guadagneremo sicuramente qualche punto in più!

Accanto quindi ai grandi classici ossia shampoo, conditioner, tinte, lacche, mousse e gel devi preoccuparti di ordinare anche prodotti più specifici. Tra questi troviamo: i trattamenti anti-caduta o rinforzanti, le maschere, i prodotti per la ricostruzione dei capelli rovinati, creme e lozioni di bellezza, trattamenti specifici per la stiratura professionale o per la permanente.

Attrezzature indispensabili per taglio e piega

Per quanto riguarda il taglio e la piega, devi preoccuparti di acquistare delle forbici professionali (comprese quelle per sfoltire), dei pettini, delle spazzole, oltre che lame e rasoi. Altrettanto importanti però sono anche phon, piastre e ferri, arricciacapelli di ottima qualità, che non rovinino la chioma e che quindi garantiscano il massimo.

Gli accessori indispensabili per una parrucchiera

Se i prodotti e le attrezzature sono indispensabili, lo sono altrettanto anche tutti gli accessori che servono a te per effettuare la piega o il taglio. Senza mollette, elastici, pinze, bigodini, retine, vaschette e pennelli per tinture ti troveresti in grandi difficoltà e non potresti fare praticamente nulla! Meglio quindi fare una bella check-list e controllare di avere pensato proprio a tutto, perché le forniture indispensabili per un salone sono davvero moltissime!