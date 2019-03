“Piante di Via Roma, chiediamo più chiarezza”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata da alcuni cittadini saronnesi sulla questione del taglio degli alberi di Via Roma.

Siamo oltre 1600 cittadini di Saronno preoccupati per la sorte di via Roma. Non abbiamo ancora ben capito le reali motivazioni che giustifichino il taglio di così tante piante con un nuovo progetto che stravolge quello precedente. Nonostante le numerose perplessità emerse, la richiesta di chiarimenti sul mancato parere della commissione paesaggio, la richiesta di un consiglio comunale aperto, la presentazione di un progetto progetto viabilistico alternativo che avrebbe sia salvato gli alberi sia garantito la sicurezza per tutti gli utenti della strada, pare che l’amministrazione non abbia preso in minima considerazione nulla di tutto ciò, abbiamo pertanto deciso di procedere con una segnalazione alla soprintendenza.

Inoltre, nostro malgrado, ci troviamo costretti a dare mandato ad un legale affinché predisponga un esposto alla magistratura che possa fare chiarezza sui reali motivi di tanto accanimento.

Siamo convinti che nel 2019 sia possibile trovare soluzioni conservative che pongono al primo posto la salvaguardia delle piante e soprattutto che mirino a non contribuire ad abbassare la qualità dell’aria della nostra città. Non vogliamo morire nello smog e non vogliamo perdere un pezzo della storia di Saronno, vogliamo una riqualificazione di via Roma che salvi gli attuali alberi, perchè è assolutamente possibile farlo! Chiediamo che si fermino subito i lavori e che si apra un dialogo”.