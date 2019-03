Prospettiva Popolare incontra i commercianti e artigiani del territorio

Nella serata di venerdì 29 marzo presso la sala polivalente di piazza Marconi 1 a Cuveglio, il candidato sindaco Francesco Paglia di Prospettiva Popolare, assieme alla sua squadra ha avuto un incontro con artigiani,commercianti ed imprenditori.

L’incontro ha visto la partecipazione del consigliere regionale Giacomo Cosentino.

«Ottima serata con una folta rappresentazione, con scambio di richieste e informazioni su progetti ed iniziative.

Tutto ciò per completare un programma e per attivare canali con gli enti sovra comunali istituzionalmente preposti,al fine di sviscerare la problematica del lavoro,particolarmente per i giovani,nel nostro territorio molto critica», commentano gli organizzatori.