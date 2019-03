A Samarate la campagna elettorale è già nel vivo

Altrove (come a Cardano al Campo) lo scenario è ancora incerto e i movimenti sono ancora sottotraccia. Ma a Samarate la campagna è già nel vivo: mancano forse gli scontri e le polemiche, ma di certo non mancano le iniziative.

Venerdì mattina la Lega ha portato in piazza, per Enrico Puricelli, niente di meno che un assessore regionale, il delegato alla cultura Stefano Bruno Galli. Intanto Alternativa per Samarate, capitanata dal candidato sindaco Domenico Aiello, va avanti convinta presenta ogni settimana un tema del programma.

Prendersi la scena e occuparla non è facile, anche perché a questo punto la campagna – iniziata presto – è ancora lunga. Nel centrodestra si sta muovendo molto la lista “del sindaco”, che è stata anche la prima a presentarsi. Mentre la coalizione che sostiene Tiziano Zocchi si è mossa molto presto – a inizio inverno – e ora si prende la sua quota di visibilità proprio mobilitando le singole liste di coalizione (ben quattro): la prima a presentarsi sarà sabato, alle 18, la lista Noi per Samarate. Il 30 marzo toccherà poi al resto della coalizione.