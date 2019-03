Scatta dal Ciocco l’assalto al tricolore di Andrea Crugnola

Comincia quest’oggi – venerdì 22 marzo – il Campionato Italiano Rally (CIR) con la prima gara stagionale prevista sulle strade toscane del “Ciocco”. Un’edizione a suo modo storica, quella del CIR, che non vedrà al via il dominatore di tante stagioni, Paolo Andreucci: l’assenza dell’undici volte tricolore lascia quindi apertissimo il pronostico per la leadership del massimo confronto del rally nazionale.

Tra i principali pretendenti al trono, per sua stessa ammissione, c’è anche un atteso pilota varesino, Andrea Crugnola: il 29enne di Calcinate del Pesce avrà tra le mani una Volkswagen Polo R5 della HK Racing, una delle vetture più nuove e performanti del lotto, e ha intenzione di lottare fino all’ultimo per la corona tricolore. Lo scorso anno Crugnola chiuse il CIR al terzo posto e conquistò il CIRA, ovvero il premio “rally asfalto” mentre al Ciocco ottenne una preziosa seconda posizione.

Quest’anno il pilota varesino ha cambiato navigatore, passando da Danilo Fappani a Pietro Ometto, e ha svolto una serie di test («positivi» ci ha spiegato) con la nuova Polo R5 prima di fare da apripista al Rally dei Laghi di settimana scorsa in compagnia dell’amico Fulvione Solari, questa volta su una vettura stradale.

Come detto però, sono molti gli antagonisti di Crugnola in questo 2019, già a partire dal Ciocco: i principali sono Luca Rossetti con una Citroen C3 ufficiale, Giandomenico Basso con la Skoda Fabia e Simone Campedelli su Ford Fiesta, mentre è intrigante la presenza di un pilota straniero del calibro di Craig Breen, 29enne irlandese con lunga presenza nel Mondiale Wrc. Anche la schiera degli outsider appare importante: dal finlandese Lindholm a Rusce (con macchina gemella di quella di Crugnola), da Albertini a Michelini, Scattolon e Razzini fino al comasco Kevin Gilardoni su Hyundai i20.

Il 42° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio scatterà venerdì sera da Forte dei Marmi con prova spettacolo da 2,2 chilometri. Domani – sabato 23 – sono ben 14 le prove speciali in programma con inizio prima delle 8 e termine all’imbrunire con arrivo a Castelnuovo.