Sciopero aerei, qualche disagio a Malpensa

Lunedì di sciopero per il trasporto aereo. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, oltre a piloti e assistenti di volo di Alitalia hanno infatti indetto uno sciopero di 4 ore tra le 10 e le 14. Il personale di Air Italy protesterà invece per 24 ore ma la compagnia ha garantito una fascia oraria dalle 7 alle 10, e un’altra dalle 18 alle 21.

Qualche disagio si sta registrando a Malpensa, dove però i voli annullati non sono molti.

“Alla base dello sciopero c’è la situazione Alitalia, il cui esito non è affatto scontato -si legge in una nota dei sindacati- con circa 1500 addetti ancora in Cigs e la mancanza di un riscontro su alcune criticità gestionali e altre legate al costo del lavoro. Inoltre denunciamo la mancanza di certezze e di risorse adeguate al Fondo di solidarietà del settore che ha permesso di gestire le crisi passate e che deve servire per accompagnare quelle in atto, causate dalla mancanza di regole che sta determinando crisi aziendali in tutti i comparti, mettendone a rischio l’occupazione”