Scontro tra auto e moto, un ferito

Incidente stradale questa sera attorno alle 18,30 in via Gasparotto, all’altezza del benzinaio che si trova di fronte all’ingresso dell’autostrada.

Per cause ancora in corso di accertamento una moto e una Fiat 500 si sono scontrate. Ad avere la peggio il motociclista, caduto a terra e rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti con un’ambulanza i soccorrritori di Sos Azzate che hanno soccorso il ferito, poi ricoverato all’Ospedale di Circolo in codice giallo.

I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri di Varese.