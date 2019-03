Scoppia la primavera in via Gaggio, tutti a camminare

Arriva la primavera e l’associazione Viva Via Gaggio inizia ufficialmente le proprie attività con “La Camminata di Primavera” prevista per domenica 31 marzo con ritrovo alle 14.45 presso il parcheggio di Via Gaggio lato Lonate Pozzolo con ingresso da Via Leonardo da Vinci.

L’edizione del 2019 ha come titolo “Primavera di Incontri” ed è organizzata insieme alla Cooperativa 4Exodus che gestisce uno dei CAS Centri di Accoglienza Straordinari a Lonate Pozzolo.

Non sarà la solita “camminata”, camminerà e presenterà il suo libro Arianna Obinu, autrice di “Abbecedario della mia tribù”.

L’abbecedario, concepito da Arianna in seno alla sua esperienza di insegnamento, ci suggerisce di guardare ai nostri ragazzi richiedenti asilo o ospitati nelle nostre realtà non come a semplici fruitori di un servizio, ma come a uomini e donne portatori di vissuti ed esperienze, che desiderano fortemente farsi comprendere e farsi accettare, e che incontrano nello studio della lingua italiana non soltanto l’occasione di imparare ad avvalersi di uno strumento pratico necessario per il loro inserimento sociale, ma anche la possibilità di comprendere, attraverso le parole, il loro significato ed il loro utilizzo, la realtà in cui si trovano e le similitudini e le differenze che intercorrono tra il proprio Paese di origine e quello di accoglienza.

Per questo abbiamo voluto fare questa presentazione non in una sala ma lungo la strada del Gaggio, proprio perché la strada è un luogo di incontri per antonomasia. Lì si incrociano storie e destini di tantissime persone.

E la strada del Gaggio era un luogo di incontri nel passato e lo è ancora oggi.

Ma c’è una cosa particolare che distingue “le strade” dagli altri luoghi di incontri.

La strada non ti fa domande, non ti chiede chi sei, non chiede conto del colore della tua pelle, non ti chiede da dove arrivi e dove stai andando.

Per questi motivi abbiamo pensato fosse interessante coinvolgere l’associazione 4Exodus nell’organizzazione della Camminata di Primavera del 2019 e darci la possibilità di incrociare persone, destini e volti. Siamo tutti una tribù…che si incontra lungo la strada del Gaggio.