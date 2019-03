“Sos lavoro” a Mamme in cerchio

Conciliare maternità e lavoro spesso non è semplice, ma dalla condivisione di esperienze e competenze che anima l’associazione “Mamme in cerchio” nasce una nuova possibilità. È lo Sportello aperto con l’esperto “Sos lavoro” in programma per la mattina di sabato 2 marzo, dalle ore 10 alle 12.

L’esperta è Michela Mossotti, consulente del lavoro e mamma “del cerchio” che mette a disposizione delle altre mamme le sue competenze professionali, in questo caso per fornire valide indicazioni su come cercare un impiego, come compilare un Curriculum Vitae, pratiche e documenti.

L’incontro si terrà nella sala del Circolo Acli di via Veneto 4, ad Azzate.

Per maggiori informazioni contattare il 348 6646880, oppure consultare il sito www.mammeincerchio.org.