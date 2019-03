Tamponamento a catena in A2: quattro mezzi coinvolti e due feriti

(immagine di repertorio)

Tamponamento a catena questa mattina poco dopo le 12 sull’autostrada A2, in territorio di Bissone.

In base ad una prima ricostruzione e per cause che spetterà all’inchiesta di polizia stabilire, l’autista 42enne di un veicolo con targhe ticinesi che circolava in direzione nord è andato a sbattere con la fiancata destra contro una protezione posta all’uscita dell’autostrada. Per evitarlo un camion con rimorchio con targhe bernesi che sopraggiungeva subito dietro ha frenato bruscamente, urtando il veicolo che precedeva e venendo a sua volta urtato dai due veicoli che seguivano.

I conducenti di questi due ultimi mezzi hanno riportato ferite che ne hanno richiesto il trasporto in ospedale per accertamenti. Si tratta di un 55enne cittadino britannico domiciliato in Italia e di una 42enne cittadina svizzera residente nel Mendrisiotto. Stando a una prima valutazione medica, le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia comunale di Mendrisio, i soccorritori del SAM e della Croce Verde di Lugano.

Per consentire le operazioni di soccorso e di sgombero, è stato necessario chiudere temporaneamente una carreggiata dell’A2, predisponendo la deviazione del traffico sulla strada cantonale. Deviazione e chiusura poi revocate intorno alle 14.