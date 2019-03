A teatro con “Mistero buffo e altre storie”

Appuntamento al Cinema Teatro Italia, sabato 9 marzo, ore 21.00. In occasione del Carnevale, in scena ci sarà lo spettacolo “Mistero buffo e altre storie” di Dario Fo e Franca Rame. In scena Giulia Angeloni, Valentina Malcotti, Giuseppe Palasciano, Emanuele Turetta, Jacopo Zerbo. La rappresentazione teatrale vedrà in scena anche i musicisti: Ludovico D’Agostino e Riccardo Tabilio. Lo spettacolo è presentato in collaborazione con Compagnia Teatrale Chronos.