Il Triathlon \"spopola\" a Saronno

Triathlon piace ai saronnesi. Lo dimostra la partecipazione, mercoledì sera, di un nutrito gruppo di atleti e appassionati all’incontro organizzato da Saronno Triathlon all’istituto Padre Monti.

“Vogliamo aprirci alla città e a tutti gli atleti interessati a condividere questa disciplina – ha spiegato Lodovico Scolari in apertura dell’appuntamento – questo incontro è una sorta di numero zero per tanti appuntamenti con cui saremo presenti a Saronno”. Ospiti speciali il commissario tecnico della nazionale italiana triathlon multisport Andrea Gabba, la medaglia di bronzo ai campionati europei paratleti Martina Rabbolini e Maurizio Tripodi, docente universitario di scienze motorie.

Oltre al patrocinio dell’Amministrazione non è mancata la presenza dell’assessore allo Sport Gianpietro Guaglianone. “E’ stato davvero un incontro interessante – rimarca l’esponente della giunta – complimenti agli organizzatori per la proposta ma anche agli appassioni per la presenza e la dedizione con cui si dedicano alla loro passione e a quanti rendono possono far crescere i loro traguardi e risultati.