Un nuovo laboratorio Dakka con Ali Rosse

“Musiche e parole per riflettere sul significato dell’esistenza umana e pulire le memorie cellulari”.

Tema importante quello proposto da Ali Rosse, la Onlus di Gallarate voluta da Jacopo Laudi, per giovedì 25 aprile. Giorno in cui è in programma un laboratorio Dakka alla cascina del Montediviso di Caiello di Gallarate con lo scopo di approfondire gli aspetti e i contenuti richiamati nel titolo.

Si tratta di una giornata di lavoro aperta a tutti che prevede la partecipazione di due studiosi come Giuliano Guerra, medico e psicoterapeuta, e Rino Capitanata, musicista e compositore. Dalle 10 alle 18 (registrazione partecipanti alle 9,30) sarà possibile affrontare questioni decisive nella vita di tutti di noi. Rino Capitanata e Giuliano Guerra condurranno i partecipanti in un percorso mirato di armonie musicali risanatrici, parole, simboli, archetipi e immagini creative.

L’evento si svolgerà in un luogo confortevole situato sulla sommità della collina del Montediviso nel Parco del Ticino località Caiello poco distante dal centro di Gallarate all’interno di una area verde boschiva. Chi volesse prendervi parte può telefonare per l’iscrizione al numero 3409628382. È previsto anche il pranzo su prenotazione.

I posti sono limitati ed è necessario iscriversi entro il 13 aprile.

Spiega Giuliano Guerra: “Emozioni, sentimenti, pensieri, credenze, comportamenti, condizionamenti, parole, gesti, azioni… non sono solo episodici momenti della nostra vita, ma anche energie e informazioni che divengono memorie nelle cellule. Ogni singola cellula del nostro organismo è in grado di depositare in se stessa una vera e propria memoria. L’insieme di tutte le singole memorie genera un campo energetico collettivo che chiamiamo “memorie cellulari”.

È proprio questo il luogo entro il quale Ali Rosse, presieduta da Teresa Brovelli, la mamma di Jacopo, intende portare durante l’incontro, in modo che le persone possano intervenire attivamente su se stesse attraverso suggerimenti e stimoli musicali.

Dott. Giuliano Guerra

Medico psicoterapeuta, con piena attività da oltre 30 anni, specialista in psichiatria e psicologia medica, ha acquisito esperienze professionali occupando ruoli direttivi in diverse istituzioni. Fondatore e presidente di associazioni per l’evoluzione dell’uomo, privilegia nella relazione terapeutica gli aspetti psicologico-spirituali.

Ha scritto vari libri e centinaia di pubblicazioni scientifiche su temi attinenti il disadattamento giovanile, la psicopatologia e la psichiatria spirituale.

Conduce seminari, alcuni dei quali in collaborazione con il musicista Rino Capitanata, col quale da tempo sperimenta, con evidenti positività cliniche in vari ospedali italiani, l’utilizzo di parole e musiche per risvegliare il processo di auto guarigione.

Rino Capitanata

Musicoterapeuta e produttore, da anni approfondisce la musica come veicolo per la guarigione producendo cd e tenendo seminari con illustri personaggi del mondo della spiritualità. Ha composto musica per: Brian Weiss, Doreen Virtue, John Gray, Master Choa Kok Sui, Louise Hay, Deepak Chopra, Dr. W. Dyer, e tanti altri.

Le sue musiche curative accordate a 432 Hz inducono al benessere psicofisico, al rilassamento riducendo notevolmente i livelli di stress. Vengono utilizzate da terapisti in molti centri wellness in Italia e all’estero e sono largamente diffuse da alcune compagnie aeree per rilassare i passeggeri durante i voli a lungo raggio.

Capitanata è stato più volte invitato in vari paesi Europei e negli Stati Uniti per concerti e tour insieme a illustri nomi della spiritualità internazionale.