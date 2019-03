Un paese per giovani? Raccontatelo in video

“Un Paese per giovani” è dunque il tema della edizione 2019 della manifestazione Terra Arte e Radici, che si interroga su quale patto tra le generazioni possa assicurare ai più giovani prospettive future. E sarà una edizione che interpella in primo luogo i ragazzi per ascoltare il loro punto di vista, le loro aspettative, le loro proposte.

In attesa dell’apertura della XIX° edizione del festival primaverile, l’associazione Aleph e i partner della manifestazione lanciano quindi il concorso per giovani under 30 “Un paese per giovani”. Il concorso intende coinvolgere i giovani, chiedendo loro di esprimere, in modo creativo e attraverso un racconto per immagini, riflessioni, aspirazioni, paure, attese ma anche idee su e per il loro futuro di cittadini italiani e europei.

«Proponiamo ai ragazzi di raccontarci tramite un breve video (di durata compresa tra 1 e 3 minuti) una parola chiave, un concetto, un valore, un progetto per un futuro sostenibile e inclusivo. Il video potrà essere il prodotto o la presentazione di una proposta o di un progetto per “un paese per giovani”. Il tema del video da realizzare sarà quello de “il futuro che vorrei”, con particolare riferimento alle questioni di equità, inclusione, sostenibilità, solidarietà e parità di genere. Saranno particolarmente apprezzati progetti concreti e realizzabili sul nostro territorio così come contributi relativi al futuro dell’Unione Europea.

Il concorso si rivolge ai ragazzi tra i 16 e 30 anni residenti nella provincia di Varese che possono partecipare individualmente, come gruppi o associazioni. Avete realizzato o volete realizzare progetti per promuovere la partecipazione attiva dei giovani nelle nostre comunità? Volete raccontare come costruire un Paese a misura delle nuove generazioni? Entro il 30 Aprile, condividete con noi le vostre storie per diffondere la prospettiva dei giovani, il presente del futuro.

I migliori video saranno presentati durante un evento speciale della rassegna TAR 2019. Per informazioni e adesioni www.alephnet.it

INFO

segreteria Aleph www.alephnet.it

alephgiovani@gmail.com