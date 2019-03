Via Pascoli piena di buchi. Cittadini arrabbiati, il Comune: “Interverremo”

Via Pascoli è una strada secondaria di Casciago che passa attraverso case e campi e collega la via principale della parte bassa del paese alla stazione di Casarico. È utilizzata parecchio sia da chi abita in quella zona sia da chi vuole bypassare il passaggio a livello.

Galleria fotografica Via Pascoli Casciago 4 di 4

Da qualche mese però passare per quella strada è diventato un calvario, soprattutto per gli ammortizzatori delle auto: le buche sull’aslfalto si sono infatti moltiplicate a causa del ghiaccio e dei vari agenti atmosferici, trasformando il manto stradale in un gruviera.

Parecchi cittadini si sono lamentati nelle ultime settimane, sia in via “ufficiale” sia sui social network, arrivando a minacciare azioni legali nei confronti del Comune. «La situazione è indecorosa, so che serve a poco ma chiediamo scusa ai cittadini – commenta il primo cittadino di Casciago Andrea Zanotti -. Abbiamo avviato il bando per gli asfalti e su quel tratto Aspem ci ha comunicato che deve fare alcuni lavori per l’acquedotto. Stiamo aspettando che ci dicano quando. Se non ci sono risposte in tempi brevi, prometto che i buchi li chiudiamo».