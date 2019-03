A Villa Cagnola un incontro su Leonardo Da Vinci

Appuntamento con l’arte. A Villa Cagnola continua il ciclo di incontri su iniziativa dell’Istituto Superiore di Studi Religiosi Beato Paolo VI di Villa Cagnola: quest’anno gli incontri si terranno di domenica e in l’edizione 2019 vedrà un omaggio a Leonardo Da Vinci nel quinto centenario della morte (1519-2019). L’appuntamento è per domenica 10 marzo, alle 17 e 30 e vedrà come ospite Laura Marazzi (Conservatore del Museo della Collegiata di Castiglione Olona) sul tema “L’adorazione dei Magi, di Leonardo Da Vinci. Iconografia ed iconologia”. Al termine dell’incontro è prevista una cena conviviale (su prenotazione € 22)

“Gli incontri sono finalizzati ad approfondire il legame profondo tra arte e fede, tra bellezza, teologia e spiritualità. Questo legame può sembrare un paradosso in quanto l’Arte ha a che fare col Sensibile (colore, suono, parola…) mentre la Teologia con il Trascendente. Ma il Mistero di Dio che si fa Carne ha aperto il Divino all’Umano e l’Arte, l’Arte Sacra in particolare, è diventata veicolo privilegiato di accesso al Mistero”, spiegano gli organizzatori.