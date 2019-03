Whirlpool, assemblea a sostegno delle donne contro la violenza

«La giornata dell’8 marzo, dedicata alla donna, per avere un significato vero, per avere un senso che vada oltre la serata tra amiche, deve saper mantenere e rafforzare il vero valore legato al motivo per cui essa è nata». Inizia così, la nota stampa della Rsu (rappresentanza sindacale unitaria) Whirlpool di Cassinetta di Biandronno.

Per valorizzare questa giornata la Rsu organizzerà un’assemblea retribuita di 1 ora e 30 minuti su tutti e tre i turni, presso la mensa Gemini dello stabilimento di Cassinetta, con la presenza del centro antiviolenza Eos di Varese, che darà un’ampia informazione rispetto al tema di come contrastare la violenza di genere. L’assemblea si terrà dalle 9 e 30 alle 11 per il primo turno turno (frigoriferi, mwo e impiegati), dalle 14 alle 15 e 30 per il secondo turno (cooking,ets, ms e impiegati), dalle 22 alle 23 e 30 per il terzo turno (tutta Cassinetta).

«Questa giornata dovrebbe onorare il riscatto sociale – conclude la nota – il lungo cammino che negli anni, ha visto le donne unirsi nell’emancipazione e nella lotta per la parità dei diritti, in un contesto non soltanto lavorativo, ma politico, sociale, culturale, famigliare e sanitario. Diventa ancora più importante alzare il livello di attenzione rispetto ai numerosi femminicidi e violenze che in questi anni accadono nel mondo».

Quest’anno l’omaggio da parte della Rsu verrà distribuito solo ed esclusivamente per tutte le donne che parteciperanno all’assemblea. Alla fine del dibattito verrà effettuata l’estrazione dei premi della sottoscrizione dell’8 Marzo (frigorifero, mwo e forno), il cui ricavato sarà devoluto ad una associazione sul territorio.