16 squadre per il trofeo Memorial Luigi Orrigoni

Giunto alla sua IV Edizione Internazionale, il Trofeo Memorial Luigi Orrigoni, dedicato ad una figura che tanto ha fatto per il nostro territorio sia a livello imprenditoriale che sportivo e la cui famiglia è da tempo vicina a Pallacanestro Daverio, si svolgerà nelle giornate del 3, 4 e 5 Maggio 2019

Il Trofeo, promosso dalla Pallacanestro Daverio che, al 36esimo anno di attività si conferma un’importante realtà del territorio provinciale varesino con le sue 4 squadre giovanili, 2 squadre senior e il centinaio di bambini del minibasket, è riuscita negli anni a far crescere questo Torneo fino a farlo divenire uno tra i più importanti a livello nazionale per la categoria esordienti .

Forte del successo raggiunto nelle edizioni precedenti, quest’anno la Pallacanestro Daverio si propone di dare un’impronta di più ampio respiro, oltre al classico aspetto agonistico che resta comunque protagonista delle 3 giornate: la volontà di quest’anno è infatti quella di allargare il pubblico della manifestazione, non più solo agli sportivi, appassionati e tifosi ma anche al coinvolgimento di chiunque avrà voglia di passare del tempo in compagnia divertendosi. Tante sono le iniziative proposte, in particolare nella giornata di sabato, presso la palestra di Daverio, sede dei RAMS, dove troveremo attività ludiche per grandi e piccini come: gonfiabili per bambini, servizio di stand gastronomico gestito dallo storico Gruppo Bireta (che sarà in servizio per tutte e 3 le giornate) e il celebre aperitivo del Caramamma per i più grandi.

Protagoniste del torneo saranno 16 squadre che, dopo una fase a gironi si affronteranno in gare ad eliminazione diretta per individuare un vincitore all’interno di un lotto molto interessante: orgogliosi di ospitare 2 squadre internazionali come la prestigiosa “Olimpija Lubiana”, importante società slovena che (solo per citare il più recente è stata la prima casa del baby fenomeno Luka Doncic) e il “Falcon Basketball” che, con oltre mille tesserati, è ad oggi la più grande società cestistica danese. Non da meno le altre, i padroni di casa Daverio Rams e a seguire: Basketball Gallarate, ORMA Malnate, Robur et Fides Varese, Pallacanestro Varese, Basket Valceresio, PSG Auxilium Genova, Virtus Bologna, Azzurra Trieste, Leonessa Brescia, ABA Legnano, Olimpia Milano, BluOrobica Bergamo e Aurora Desio

Si partirà venerdì 3 maggio alle ore 9.00 con la fase di qualificazione, sabato 4 il torneo entrerà nel vivo con la fase a eliminazione diretta, che si accompagnerà alla giornata ricca di eventi per grandi e piccini presso la palestra principale di Daverio (aperitivo, stand gastronomico, gonfiabili) e l’ultima partita stagionale della prima squadra, Pallacanestro Daverio Rams vs Luino. Il torneo si chiuderà domenica 5 con il solito spettacolo della finale e a seguire la premiazione (13:30 circa) per tutte le squadre

Questo torneo non vuole essere solo un semplice momento in cui l’agonismo sportivo è protagonista, ma attraverso lo sport si pone il ben più arduo obiettivo di trasmettere valori di condivisione, aggregazione e rispetto. Le famiglie delle squadre partecipanti sono infatti disponibili ad ospitare in casa i ragazzi che arrivano da fuori provincia creando un clima di importante condivisione e amicizia, probabilmente il regalo più bello per i giovani giocatori

Altro punto di forza per la nostra iniziativa sarà sicuramente l’attenzione all’aspetto ecologico, tema fondamentale per l’anno 2019, tanto che la Pallacanestro Daverio regalerà a termine del torneo un centinaio di piantine alle famiglie partecipanti con l’idea di trasmettere ed educare i nostri ragazzi ad un senso civico di rispetto per l’ambiente. Le palestre coinvolte con il patrocinio della Provincia di Varese e dei rispettivi comuni sono quelle di Daverio (Via Verdi), Mornago (Via Verdi), Azzate (Via Colli) e Casale Litta (Via Fratelli Cervi).