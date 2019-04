Assicurazione moto a Varese: il modello più diffuso è Aprilia Leonardo 150 con un costo RC di 338 euro

I costi dell’assicurazione moto possono raggiungere cifre anche molto significative. La scelta del modello da acquistare, quindi, rappresenta un fattore determinante al fine di poter risparmiare sul premio della polizza RC Moto, obbligatoria per poter circolare in strada e da pagare ogni anno. La provincia di Varese, così come tutta la Lombardia, non fa eccezione e presenta sostanziali differenze nei costi assicurativi dei modelli a due ruote più diffusi tra gli utenti.

I dati raccolti dal comparatore di SosTariffe.it per assicurazioni moto illustrano i modelli di moto più assicurati in assoluto in Lombardia e nella provincia di Varese, evidenziandone anche i costi medi del premio della polizza RC Moto che viene influenzato, oltre che dalle caratteristiche del modello da assicurare, anche da molti altri fattori come la provincia di residenza e la classe di merito.

In Lombardia il modello a due ruote più diffuso è Yamaha T-Max

I motociclisti lombardi assicurano con maggiore frequenza il Yamaha T-Max. Lo scooter della casa nipponica, infatti, raggiunge il 2,41% delle richieste totali di quotazioni nei dati raccolti, negli ultimi 12 mesi, da SosTariffe.it registrando, inoltre, un prezzo medio della polizza RC Moto pari a 569,77 Euro.

Tra i modelli più diffusi troviamo il Piaggio Liberty 125, con una diffusione del 2,25% ed un prezzo medio di 481,85 Euro, e il Kymco Agility 125, con una diffusione di 2,12% ed un prezzo medio di 456,97 Euro. A completare la Top 5 dei modelli più diffusi troviamo, infine, l’Honda Hornet, con una percentuale di quotazioni pari all’1,85% ed un prezzo medio di 487,35 Euro, e l’Honda SH 150, con una diffusione dell’1,78% ed un prezzo medio della polizza pari a 451,91 Euro.

Estendendo la ricerca a tutta l’Italia, invece, si nota come i modelli più assicurati in assoluto siano l’Honda SH 125 e l’Honda SH 150 con un prezzo medio della polizza pari, rispettivamente, a 875,42 Euro e 771,34 Euro. Nella Top 5 dei modelli a due ruote più assicurati in Italia c’è anche il Yamaha T-Max che presenta un costo medio di 834,86 Euro per quanto riguarda la polizza moto, un prezzo superiore di oltre 250 Euro rispetto al costo medio registrato in Lombardia.

Aprilia Leonardo 150 è il modello più assicurato nella provincia di Varese

Passando ai dati relativi alla provincia di Varese, si registrano diverse novità oltre ad un generico calo dei prezzi della polizza RC dei modelli più assicurati. Il modello a due ruote più assicurato, in assoluto, nella provincia di Varese è l’Aprilia Leonardo 150 che presenta un costo medio della polizza di 337,84 Euro. Lo scooter di Aprilia precede il Yamaha T-Max che si piazza al secondo posto registrando, inoltre, un prezzo medio della polizza RC Moto pari a 386,78 Euro. Da notare che il T-Max presenta, per i motociclisti varesini, un costo medio inferiore di quasi 200 Euro rispetto alla media della Lombardia.

Terza posizione, invece, per la BMW R 1200 GS che registra un costo medio pari a 365,27 Euro. A completare la TOP 5 dei modelli più assicurati nella provincia di Varese troviamo l’Husqvarna SM 125, che comporta una spesa media per il pagamento della polizza RC pari a ben 666,01 Euro, e la Honda @ 125 che risulta la più economica da assicurare, tra i modelli più diffusi nella provincia di Varese, con un prezzo medio di 176 Euro per la polizza RC.