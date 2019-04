Aziende a confronto sulle “life skills” con il recordman Max Calderan

Quanto contano le soft skills per l’inserimento nel mondo del lavoro? Cosa chiedono oggi le aziende ai laureati, al di là delle competenze puramente tecniche? E ancora, come riuscire a superare i propri limiti, nella vita e nel lavoro? A queste domande vuole rispondere l’evento promosso dalla LIUC – Università Cattaneo per il prossimo mercoledì 8 maggio 2019, dal titolo “Life skills in action – Costruire insieme il futuro”.

Ospite d’eccezione sarà Max Calderan, record man con 13 primati del mondo ed esploratore estremo, mental coach e sport trainer. Calderan ha sfidato in solitaria i deserti più impraticabili raggiungendo traguardi incredibili e scientificamente inspiegabili.

Seguirà una tavola rotonda in cui alcune grandi aziende si confronteranno sui temi delle life/soft skills e del talento in un mondo del lavoro che cambia. Interverranno Francesca Ginocchio (AD Swatch Group Italia), Paolo Cederle (Italian Executive Chairman and Country Manager EVERIS Spa) e Giovanna Manzi (CEO Best Western Italia). Modera Francesco Seghezzi, Responsabile area Lavoro di Open.

L’evento sarà l’occasione per presentare una novità assoluta del nuovo anno accademico 2019/20, il progetto “Life Skills in Action”: tutti gli studenti della Liuc, sia quelli iscritti ad Economia che ad Ingegneria, potranno frequentare, fin dal primo anno, un vero e proprio percorso di allenamento alla professione e alla vita, utile per affrontare con maggiore consapevolezza l’ingresso nel mondo del lavoro, approfondendo tutte le competenze che fanno parte del “saper essere”.

Life Skills in Action si basa su una logica di apprendimento prima attivo e poi induttivo, incentrato sul saper fare e poi sulla riflessione attorno alle attività svolte. Il percorso prevede: simulazioni di colloquio e assessment center per la valutazione del potenziale, attività outdoor (in mezzo alla natura, per imparare ad entrare realmente in contatto con gli altri e a mettere da parte le proprie paure), incontri ‘Learning from leaders’ (storie di lavoro e di vita di alcuni grandi top manager ma anche di campioni dello sport, esperti di comunicazione e di altri rappresentanti di mondi ‘diversi’). Sew Eurodrive, Festo, Gruppo Angelini, Wyser, Page Personnel sono solo alcune delle aziende coinvolte nella progettazione del progetto. .

Al tema delle soft skills la LIUC ha dedicato anche un libro dal titolo “Soft skills per il management – Elementi essenziali per affrontare le nuove sfide” della collana Università Cattaneo Libri di Guerini Next, a cura del prof. Vittorio D’Amato insieme a Daniela Mazzara e Elena Tosca.

Mercoledì 8 maggio 2019

Programma

15.00 Registrazione dei partecipanti

15.30 Saluto introduttivo

Federico Visconti, Rettore LIUC – Università Cattaneo

15.45 Life Skills in Action

Vittorio D’Amato, Responsabile Progetto,LIUC – Università Cattaneo

16.00 “Quando qualcuno dice impossibile, sento già che lo posso fare”

Max Calderan, Record Man ed esploratore estremo

17.00 La parola alle aziende

Francesca Ginocchio, AD Swatch Group Italia

Paolo Cederle, Italian Executive Chairman and Country Manager EVERIS Spa

Giovanna Manzi, CEO Best Western Italia

Modera Francesco Seghezzi, Responsabile area Lavoro di Open