Azzannato da un cane della polizia, operaio ferito in Germania

Brutto episodio per un operaio di Samarate che si trovava in Germania per lavoro: nel corso di un controllo di polizia è stato azzannato da un cane poliziotto e ha riportato ferite che l’hanno costretto in ospedale.

L’episodio risale a lunedì notte. «Sono in Germania, ad Hagen, per lavoro» spiega l’uomo, operaio in un’azienda varesina. «Ero in albergo, ero in camera e ho sentito urlare “polizia, polizia”. Quando ho aperto ho sentito latrare parole in tedesco, sono entrati a pistole spianate. Parlo inglese, spagnolo e italiano, non tedesco: sul momento non ho capito cosa chiedessero» racconta. «A quel punto mi hanno aizzato contro il cane, che mi ha azzannato».

Nel senso letterale: il cane ha lasciato buchi all’altezza del ventre e l’operaio è finito in ospedale. «Sono ricoverato qui vicino ad Hagen, mi hanno ricoverato, sospettavano un’infezione. Ora pare che mi dimettano sabato mattina».

L’episodio è confermato dalla polizia del Nordreno Westfalia, che ha diffuso un comunicato stampa in cui si parla di una «sfortunata concatenazione di eventi»: era stata segnalata una effrazione, un dipendente dell’albergo ha segnalato che l’ala della struttura non ospitava nessuno, nonostante gli operai italiani vi alloggiassero da qualche giorno. A questo punto l’operaio samaratese è stato scambiato per un ladro.

La polizia dice di aver richiamato l’operaio che si trovava all’esterno della camera, ma l’interessato lo smentisce: «Ero in camera, ho sentito solo gli ordini “polizia polizia” in tedesco». Non è escluso che l’operaio faccia causa per l’episodio: del fatto è informato anche l’ufficio legale del competente consolato italiano.