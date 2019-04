Bambini a teatro per tutta la notte, tra fiabe e sacchi a pelo

La notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile sarà possibile, per bambini dai 6 ai 10 anni, pernottare in teatro in compagnia di mamma o papà.

L’iniziativa è proposta da Progetto Zattera nell’ambito delle iniziative de Festival del teatro promosso della città di Busto e si svolgerà al Teatro sociale Delia Cajelli al culmine di una giornata carica di iniziative per i bambini e le loro famiglie, a partire dalle ore 15.30 del pomeriggio.

Dopo un’intera giornata di giochi, spettacoli e laboratori tra palco e poltroncine, le lici si spegneranno e ci si preparerà, a lume di candela, ad ascoltare le fiabe della buonanotte. E poi tutti nel sacco a pelo per vivere una notte indimenticabile!

La sveglia suonerà per tutti alle ore 7.00 per prepararsi a una camminata e alle storie del Buongiorno.

Alle 8.30 colazione tutti insieme.

Per ogni partecipante Sarà necessario portare un tappetino da palestra o un materassino, sacco a pelo, pigiama, ciabatte, piccolo asciugamano, spazzolino e dentifricio.

Posti disponibili per il pernottamento max 20 bambini (accompagnati da 1 adulto).

L’iniziativa è totalmente gratuita ma la prenotazione è obbligatoria al n. 349.3281029 o tramite mail a prenotazionesociale@libero.it indicando nell’oggetto “Pigiamaparty 2019”.