Il Banco Bpm fa visita al pericolante Bogliasco

Recupero di campionato per il Banco Bpm Busto che mercoledì 17 aprile (ore 19,30) giocherà a Bogliasco il recupero del match saltato sabato scorso per via della partita di Champions League tra i Mastini e l’Hannover.

Una gara sulla carta semplice, quella per la Sport Management, visto che la storica formazione ligure (ha in bacheca lo scudetto 1981 con Eraldo Pizzo in formazione) è ora sull’orlo della retrocessione, ultima a 6 punti dal Catania a tre giornate dalla fine della stagione regolare. Ma proprio la condizione pericolante del Bogliasco Bene potrebbe essere la variabile da tenere in considerazione per non prendere sotto gamba l’incontro.

All’andata il Banco Bpm vinse alle “Manara” senza particolari problemi: avanti 4-0 nel primo quarto i giocatori di Baldineti gestirono agilmente il resto della gara per chiudere sul 12-4 grazie al poker di Stefano Luongo, tutt’ora capocannoniere della Serie A1 con 62 gol all’attivo. A Bogliasco arbitreranno i signori Frauenfelder e Carmignani.

Dopo la partita in terra genovese, i Mastini potranno (relativamente) riposarsi visto che in occasione della Pasqua le due competizioni – campionato e coppa – resteranno ferme. La prossima partita quindi è fissata per il 24 aprile e sarà uno scontro decisivo, in Ungheria, contro lo Szolnoki Dozsa diretto rivale per un posto nelle Final Eight di Len Champions League.