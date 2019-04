Cargo city e ferrovia, Malpensa “porta” d’Europa

Iveta Radičová e Pawel Wojciechowski, coordinatori dei corridoi europei Mediterraneo e Reno Alpi del programma TEN-T, che vede Milano nodo primario della rete, si sono incontrati per una giornata di lavori sul tema dei Nodi Urbani, nella cornice del Castello Sforzesco del capoluogo lombardo.

(nella foto sotto, da sinistra: Marco Mariani e Laura Stiriti di Ferrovienord, Iveta Radičová e Pawel Wojciechowski, Francesco Raschi e Massimo Corradi di SEA sotto la targa della stazione ferroviaria del Terminal 2)

Nel pomeriggio si si sono recati all’aeroporto di Milano Malpensa per visitare la recente stazione ferroviaria del terminal 2. I contributi della Unione europea sono stati importanti per la realizzazione del collegamento del terminal 1 con il terminal 2 e della stazione ferroviaria del terminal 2, prima fase di un progetto finalizzato a migliorare la connettività con il centro di Milano e con tutto il nord Italia. Oggi sono ancora più fondamentali per la realizzazione del collegamento tra il terminal 2 e la linea del Sempione.

La visita è proseguita alla Cargo City di Malpensa, hub di riferimento per tutto il Sud Europa.

Nell’ambito dell’assetto delle Reti TEN-T, Milano si qualifica quale indiscusso crocevia di tutte le modalità di trasporto. Sulla base di quanto stabilito dal Reg. (UE) 1315/2013, che istituisce le reti TEN-T, Milano è un nodo urbano della rete e conta, inoltre, ben 3 aeroporti (Linate, Malpensa e Orio) core, un Terminale ferroviario-stradale core (Milano Smistamento) e un porto interno comprehensive.

Il Reg. (UE) 1316/2013, prevede Milano quale snodo sia del Corridoio Reno-Alpi che Mediterraneo, a conferma del ruolo strategico di collegamento che riveste nel nord-Italia e in Europa in generale.

SEA, in qualità di Gestore aeroportuale di due dei 2 aeroporti della città, è componente del Forum di Corridoio ed è sempre stata attivamente impegnata in tale organo consultivo per promuovere iniziative volte al miglioramento dei collegamenti e alla promozione dei propri aeroporti, del territorio milanese e delle regioni limitrofe oltre che nel supporto all’attuazione delle politiche europee in tema di trasporti.

SEA ha inoltre beneficiato di finanziamenti CEF per alcuni interventi realizzati a favore dell’aeroporto di Malpensa, tra cui il progetto MXPT2(Railink)-UP. L’intervento completato nel 2016, per un investimento totale di € 115 milioni, di cui € 23 cofinanziato con fondi europei, ha consentito, attraverso il proseguimento della linea ferroviaria per 3,4 km (di cui 1,6 in galleria), il collegamento tra Terminal 1 e Terminal 2.

Cross Corridor Working Group on Regions and Urban Nodes

SEA si è fatta promotrice, nell’ambito del XII Forum di corridoio tenutosi nel novembre 2018 a Bruxelles, dell’organizzazione di un Working Group che coinvolge sia il Corridoio Mediterraneo che il Reno-Alpi, e che si focalizza sul ruolo dei Nodi Urbani e delle Regioni per lo sviluppo della rete.

Il Working Group, del 1° Aprile, è stata l’occasione per un confronto sui seguenti argomenti:

Soluzioni di mobilità sostenibile per i nodi urbani della rete transeuropea dei trasporti;

Digitalizzazione e innovazione per la mobilità nei nodi urbani.

L’incontro che ha avuto luogo presso Castello Sforzesco con la partecipazione di personalità di grande rilevanza politica quali:

Mrs Iveta Radičová – Coordinatrice del Corridoio Mediterraneo, già Primo Ministro della Slovacchia.

Mr. Paweł Wojciechowski – Coordinatore del Corridoio Reno-Alpi, già Ministro delle Finanza Polacco.

Mr. Carlo Secchi – Coordinatore del Corridoio Atlantico, che interverrà in qualità di esperto di modalità di finanziamento innovative per i progetti della rete TEN-T.

Il Working Group ha visto tra l’altro coinvolti rappresentanti dei grandi nodi urbani dei due corridoi che attraversano Milano, il Reno-Alpi ed il Mediterraneo, quali Barcellona, Marsiglia, Lione, Budapest ecc.

Il Sindaco Bucci della città di Genova ha, inoltre, manifestato il suo interesse a presentare all’evento le azioni che la città sta realizzando per assicurare la connettività dopo il crollo del Ponte Morandi.