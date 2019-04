Concerto di fisarmonica a Giubiasco

Il 25 Maggio si terrà alle ore 20:00 il concerto di fisarmonica di Eliseo Perretta presso la “Missione Popolare Evangelica di Giubiasco” in Via Dr. Falleroni 5. Il Maestro di fisarmonica ticinese presenterà al pubblico brani di musica classica, brani originali per fisarmonica, tango argentino, brani russi, lirici e virtuosi.

L’entrata al concerto è gratuita, grazie al sostegno della MPE e della “Libreria la Fonte” di Giubiasco.

Biografia di Eliseo

Eliseo Perretta nasce a Zugo il 15 Aprile 1990. Vedendo la fisarmonica del nonno si incuriosisce per lo strumento e desidera imparare a suonarlo. A nove anni inizia lo studio dello strumento, che lo terrà occupato fino al 2015, quando si laurea presso il Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano ottenendo il “Master of Arts in Music Pedagogy”.